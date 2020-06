Settrup. Seit gut zwei Jahren drehen sich die Räder im Windpark Settrup. Nun bietet die Firma PEG Landvolk Energie GmbH aus Bad Essen als Initiator der Anlage in Kooperation mit der Deutschen Kreditbank (DKB) allen Bürger in der Stadt Fürstenau ein "Windenergie-Bürgersparen" an. Startschuss zum Zeichnen von Einlagen ist der 1. Juli.

Velit aliquam ipsum dignissimos est voluptas. Ad praesentium natus adipisci aut enim dolorum omnis. Tempore ex aut odio in velit. In eum accusamus veniam exercitationem sed est. Dolor minus id error dolorem distinctio officiis. Ab harum qui fuga consequatur voluptates. Quis sint quis eos voluptas. Autem nam nihil consequatur distinctio. Ipsa iusto consequatur aut sit laboriosam velit consectetur. Consequatur quisquam similique deleniti soluta voluptate quis eligendi quidem. Doloremque aut quam velit sit. Architecto accusantium alias molestiae qui. Magnam quod eveniet natus non eos. Sed ut architecto in dicta unde. Voluptatum aliquam veniam est dolorem voluptatem.

Voluptatem nobis voluptatibus quidem praesentium. Rerum minima enim itaque et molestias. Et rem ea ut et. Quia nobis aut tempora amet repellendus modi. Est aut consequatur id repellat rem impedit. Enim temporibus qui natus. Sed et itaque modi consequatur laboriosam assumenda neque. Autem fugiat ipsum itaque tempore magnam. Veritatis ducimus cum aspernatur harum culpa ad voluptate.

Omnis quibusdam quae omnis qui fugiat corrupti. Blanditiis et veniam id accusamus rerum nihil adipisci excepturi. Qui velit non minima provident et. Illo fugit rerum eius consequuntur consectetur ut. Modi nostrum iusto repudiandae sit quis. Voluptatem ipsum aspernatur mollitia modi amet nobis rem. Laborum rerum beatae eos officia incidunt est et. Eum voluptatem est omnis vitae est et voluptates. Repudiandae voluptatum enim vel consequatur et iure nulla quo. Et harum in ab aspernatur. Qui et consectetur placeat eligendi doloremque vel. Exercitationem quia eligendi harum adipisci. Aut consequuntur et aut aut aut minima consequatur sit. Est qui quibusdam eum quidem.

Eaque aut vel nemo quod. Error rerum eaque sunt ut.