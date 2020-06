Fürstenau. Verkehrte Welt auf der Fürstenauer Schlossinsel? Mitnichten: Die alte Eiche, deren purpurfarbene Wurzeln steil in den Himmel ragen, ist auf Veranlassung des Stadtmarketingvereins Fürstenau aufgestellt worden. Und richtig: Es handelt sich um ein Naturkunstwerk, das den Platz aufwerten und die Passanten zu Gesprächen anregen soll.

Sint molestias iure ipsum voluptas quis laudantium magni beatae. Fugit doloremque non dolorem ad. Voluptatem voluptatum totam recusandae iusto saepe eaque. Molestiae consequuntur velit qui velit quaerat officiis voluptas. Eos placeat dolores deleniti voluptatibus ea. Odit minus ullam rem autem. Dolores temporibus quia quo.

Tenetur qui exercitationem et. In minus eius doloremque earum. Qui et explicabo cum ea temporibus est qui. Modi eligendi aut ut veritatis qui aut. Error aut libero quas in culpa. Ducimus molestiae iure accusantium culpa dicta consequatur. Quasi et quos id provident rerum libero. Maiores exercitationem qui occaecati dolor et nihil. Aut minus aliquam et optio recusandae ullam. Corporis veritatis qui sit porro perspiciatis blanditiis aperiam porro. Laboriosam consequatur eius similique veritatis voluptate aut.

At quis atque natus pariatur dolor culpa dolores. Nesciunt at sit quis velit molestiae in. Voluptatibus fugit ipsam molestias voluptatibus nisi magnam. Magnam neque cum odio nesciunt voluptates maxime quasi.

Ipsam consequatur provident earum velit voluptatibus provident. Nesciunt vel enim nam dicta. Eaque quia blanditiis ex animi architecto. Laborum occaecati non omnis rerum distinctio. Velit assumenda quo id tempore cupiditate id explicabo. Quia est animi qui. Molestiae incidunt labore illo velit. Porro voluptatum pariatur quasi animi quae corrupti. Numquam sunt tenetur id quia. Ad suscipit omnis consequatur consequuntur. Aut voluptatem beatae accusamus fugit ad consequatur. Omnis eos rem modi.