Bippen. Die „Freie Kunstakademie Maiburg“ gibt es nicht mehr. Das Ehepaar Dieter und Lilo Mastall verließ den idyllischen Bauernhof nördlich von Bippen nach einer Zwangsräumung. Damit endet auch ein fast 40 Jahre dauernder Konflikt, der in manchen Zügen bizarr anmutet.

