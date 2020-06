Fürstenau. Matthias und Christian Wilkens verkaufen seit vergangener Woche gebrauchte Büromöbel in Fürstenau. Die Geschwister haben bereits ein Büromöbel-Depot-Geschäft in Hamburg. Wie lange in Fürstenau die Büromöbel verkauft werden, steht noch nicht fest.

