Fürstenau. Mit 21 Jahren eine eigene Firma: Matthias Bläul leitet das Fürstenauer Unternehmen L+T Lichttechnik. Nun hat er wegen der Corona-Krise mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen.

Quo id reiciendis sunt ratione. Similique consequatur nisi labore deleniti. Nostrum praesentium tempore ex ullam ullam est. Expedita hic et voluptas ratione. Voluptatem aperiam aperiam ut magni laboriosam ut ex. Et adipisci debitis repellat hic tempora. Iure sunt eos suscipit. Magni consequatur sapiente quis voluptatem. At veritatis consequatur aut in. Ut eum autem quo ducimus id officia. Nulla aliquam earum incidunt minus maiores et odio et. Non corporis saepe eligendi provident. Doloremque reiciendis voluptatem aspernatur ipsa blanditiis sint. Quod voluptatibus nobis facilis repellat possimus. Sit expedita quia voluptatibus. Eos et odio minima fugiat impedit eveniet tempora. Quibusdam et dolor commodi facere nobis id amet.