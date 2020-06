Auf die wilde Bauschuttdeponie weist der Anlieger und Eigentümer benachbarter Grundstücke Anton Niemann hin.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. In der Nähe der ehemaligen Ziegelei Niemann am Hollensteder Weg in der Gemarkung Losekamp in Fürstenau sind mehrere Lkw-Ladungen mit Bauschutt aller Art, kontaminiert mit Kabelresten, illegal entsorgt worden.