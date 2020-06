Fürstenau. Auf Beschluss des Samtgemeinderates haben die Samtgemeinden Fürstenau und Neuenkirchen ein GNSS-Gerät (Global Navigationsatellitensystem) beschafft. „Wir haben das Gerät erworben, um ermitteln zu können, wo die Grenzen in den Gemeinden liegen“, informierte Tiefbautechniker Arnold Tegethoff.

