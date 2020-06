Fürstenau. Weil der traditionelle Schnatgang der Markgenossenschaft Fürstenau wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, haben jetzt Försterin Anne Wittenberg, die Vorsitzenden Helmut Kamlage und Ewald Exler sowie Vorstand Bernd Haverkamp im kleinen Kreise über den Zustand der Wälder informiert.

