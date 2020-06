Berge. Die Landesstraße 102 wird ab Montag, 15. Juni 2020, zwischen Berge und Herzlake voll gesperrt. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen mit. Der Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Die Bauzeit beträgt insgesamt circa vier Wochen.

