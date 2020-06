Grafeld. Wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen müssen die Grafelder in diesem Jahr auf ihr Schützenfest verzichten. Die Rede am Ehrenmal wurde dennoch gehalten, aufgezeichnet und in die Grafelder Whatsapp-Gruppen gestellt.

