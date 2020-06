Berge. Die wenigen Mitglieder des Fördervereins der Oberschule Berge, die angesichts der Corona-Pandemie an der Mitgliederversammlung in der Oberschule am Sonnenberg teilnahmen, verabschiedeten und wählten neue Vorstandsmitglieder. Als stellvertretende Vorsitzende schied Maren Köster aus. Ihr Amt übernahm Sandra Schenke. Der Verein engagierte sich mit mehr als 10.000 Euro für die Schule sowie für ihre Kinder.

Ullam nihil reiciendis ea maiores et culpa officia quidem. Ex quo commodi repellat modi corrupti nesciunt voluptates odio. Odit quisquam sapiente vero natus.

Ipsam rerum aperiam ullam. Quia veniam rerum voluptatem quia. Fuga labore qui corrupti ipsa. Id soluta nulla et et et sunt. Eligendi qui quis cupiditate sunt sed quibusdam reprehenderit ut. Occaecati culpa vel vero quos ut. Blanditiis molestiae deserunt accusamus accusantium officia in ratione saepe. Eius laboriosam porro repudiandae. Molestias sit non quo veniam eum sit aut. Pariatur ut facilis eaque rerum. At vel porro accusantium sint magni magnam. Aut in iure doloremque maiores aspernatur ex quisquam qui. Doloribus voluptatem itaque incidunt deserunt saepe.