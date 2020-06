In das alte Becken wird trotz der neu gemalten bunten Hände kein Wasser mehr fließen, aber zusammenhalten ist auch in trockenen Zeiten wichtig, finden Claudia Schillingmann und Maria Kirk.

Liesel Hoevermann

Bippen. Das Freibad in Bippen wird in diesem Sommer nicht mehr geöffnet. Unter dem Motto „Hand in Hand für unser Freibad“ bleibt der Förderverein des Freibades Bippen aber auch in den nächsten Wochen aktiv.