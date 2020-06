Fürstenau. In der vergangenen Woche gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen in Fürstenau. An allen drei Kreisverkehren wurde gebaut. Baustellenampeln regelten den Verkehr. Sowohl die Innenstadt als auch der Bereich rund um das Aue-Centers waren schwer zu erreichen. Inzwischen sind die Arbeiten fast abgeschlossen.

