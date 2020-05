Menslage. Die Artland Apotheke an der Hauptstraße 27 in Menslage ist neu eröffnet und ab sofort wieder für ihre Kundschaft da. Nach mehrmonatiger Schließung und umfassender Sanierung durch die Eigentümerin erstrahlt das Gebäude nunmehr in neuem Glanz.

