Unter strengen Hygiene-Auflagen können die Badegäste ab dem 2. Juni 2020 ihre Bahnen im Fürstenauer Freibad ziehen.

Samtgemeinde Fürstenau

Fürstenau. Während das Freibad in Bippen wegen der Sanierung geschlossen bleibt, öffnet das Bad in Fürstenau am Dienstag, 2. Juni. Der Hygieneplan sowie die angepasste Haus- und Badeordnung würden auf der Homepage der Samtgemeinde Fürstenau veröffentlicht und im Eingangsbereich des Freibades ausgehängt, so die Kommune.