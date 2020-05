Fürstenau. Die Öffnung der Restaurants und Gastwirtschaften wird auch in Fürstenau allgemein begrüßt. Entgegen der Gerüchte schließt das Schwedeneck nicht, soll aber verkauft werden. Noch nutzen die Gäste die neuen Möglichkeiten eher verhalten.

