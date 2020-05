Bippen. 658 Schutzmasken hat Änderungsschneiderin Helga Schmidt für ihre Mitbürger genäht und gegen eine Spende abgegeben. Und so kamen 2841,36 Euro zusammen, umgerechnet 4,32 Euro pro Tuch. Den kompletten Betrag hat die Bippenerin nun an als Spende dem Förderverein des örtlichen Freibads übergeben.

