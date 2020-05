Fürstenau/Berge/Bippen. Das Team der Ehrenamtlichen der „Kleinen Alltagshilfen“ näht wegen der ungebrochenen Nachfrage weiterhin Mund-Nase-Masken gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Der Stoff, aus dem die Masken sind, ist diesmal besonders hübsch: Er wurde von den Kindern des Kindergartens St. Katharina Fürstenau gestaltet.

