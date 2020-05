Altkreis Bersenbrück. Die vier Nordkreis-Samtgemeinden veranstalten einen Privatgarten-Wettbewerb: Wer auf biologische Vielfalt im eigenen Garten setzt, kann Einkaufsgutscheine, eine Teilnahme an einem Gartenworkshop oder eine fachkundliche Artenbestimmung gewinnen.

