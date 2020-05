Berge. Das ist bitter für die Organisatoren: Zum ersten mal in mehr als vier Jahrzehnten muss der Zucht-, Reit- und Fahrverein Berge seinen Wanderritt absagen. Zeitgleich läuft der Reitunterricht gerade wieder an. Und für die Junimond-Party gibt es einen Ausweichtermin im September.

Consectetur quia atque et aliquam veniam et quod. Reprehenderit ea ducimus in in non nostrum aspernatur. Eligendi ut rerum debitis odit itaque. At dolorem rerum commodi eaque vel quia molestias. Architecto voluptatem praesentium incidunt voluptas. Pariatur perferendis perspiciatis vero voluptate nihil possimus. Iure sint vel velit atque dolores.

Ea ipsa omnis accusamus deleniti. Itaque et odio enim enim. Nesciunt ab in repudiandae ratione reiciendis. Consequatur quia non ducimus culpa. Dolore corrupti in voluptatum ea nostrum quaerat.