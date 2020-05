Das Leinsam-Gel ist leicht herzustellen und vielseitig verwendbar. Im Kühlschrank aufbewahrt, ist es bis zu einer Woche haltbar.

Myrella Schuckmann

Bippen. Auf simple Weise Naturkosmetik herstellen? Alte Hausmittel ausprobieren? Unkräuter als „Super Food“ entdecken? All das wird Myrella Schuckmann aus dem Bippener Ortsteil Lonnerbecke in ihrer Kolumne „Tante Emmas Nichte“ thematisieren. Im vierten Teil erklärt sie, dass die vermeintlich so unscheinbaren Leinsamen viel mehr können, als bloß im Müsli herum zu dümpeln.