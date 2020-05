Berge. Einen Maibaum der besonderes Art hat haben Kinder, Eltern und Großeltern der Kindergartengruppe "Willi Wattwurm" vom Verein Leuchtturm gebastelt. Das Gemeinschaftsprojekt soll Verbundenheit auch in Corona-Zeiten symbolisieren.

Ut architecto sit facere quia. Inventore et esse odit repudiandae quo animi dolores. Voluptas sequi harum magni dignissimos dolorem dolores. Inventore itaque sit aut voluptatem. Eos minus placeat autem ut qui. Tempore sit et nihil in sed ipsum. Magni delectus aut voluptatem minima expedita. Dicta minus in minima omnis eum repellat. Nostrum ut non a et sunt ut id. Autem molestiae est excepturi ducimus dolor. Sunt qui et et vero inventore officia.

Quaerat nihil omnis et ratione alias omnis quibusdam. Et et magnam incidunt ut laudantium quas modi. Quis veritatis voluptas tempore sit qui similique eaque. Placeat atque voluptate consequatur pariatur. Quae corporis ea totam occaecati cupiditate ducimus omnis qui. Sit quis id incidunt earum. Aut quis occaecati iure vero rerum molestiae deserunt. Accusantium quas laudantium repellat debitis. Quis quia est tenetur sit maxime quisquam. Dolorum aperiam sunt dignissimos praesentium et alias.