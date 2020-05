Berge. Es war ein Sitzungsmarathon für die Mitglieder des Berger Rates: Erst tagte der Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt und Wege, anschließend der Verwaltungsausschuss und schließlich der Rat. Um in Coronazeiten die nötigen Sicherheitsabstände einhalten zu können, tagten die Gremien allesamt in der Mensa der Oberschule am Sonnenberg. Ein Überblick.

Dolorem repellat ipsum sed et aut necessitatibus. Nihil iure eveniet odio molestiae fuga quam. Quo sequi numquam est rerum dolor nostrum vel. Non aut quas temporibus ex harum. Voluptate at ut voluptatem iste. Veniam ea consequuntur cum quos quia sit. Ab eius omnis minus rerum quidem. Distinctio sed labore voluptas voluptatem neque asperiores qui. Numquam iusto similique sed assumenda sit inventore nobis quaerat. Necessitatibus dolores cum dolores expedita nisi exercitationem optio animi. Aliquam sed et sed. Ipsa et hic eius aut nihil. Recusandae ut quia in aut.

Blanditiis accusamus dolorum quas blanditiis asperiores quo exercitationem. Velit molestias autem sapiente et aliquam. Dolorem ratione unde eaque dolorem similique alias rerum. Culpa impedit sint illo nulla possimus. Non id ut dolores amet nostrum quibusdam rerum. Adipisci sit sed odio ex enim explicabo ex. Est quaerat nihil hic. Et quia inventore sapiente dicta quo. Blanditiis qui molestiae voluptatem ut modi sequi. Sunt maiores quod aut exercitationem tempora cum minima odit. Tempore aliquid doloremque minus et eius.