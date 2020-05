Mit bunten Bildern, Briefen und Geschichten machen die Fürstenauer Kinder den Senioren Mut.

Pastor-Arning-Haus

Fürstenau. Das Pastor-Arning-Haus sagt "Danke" für die vielen guten Wünsche, freundlichen Briefe und Grüße an die Heimbewohner und für die Motivationsstützen an die Mitarbeiter in Form von Süßigkeiten, Obst, Kaffee und Gutscheinen, die in den vergangenen Wochen dort eingingen.