Fürstenau. Nach 75 Jahren fällt in Fürstenau erstmals wieder eine Erstkommunion aus. Zuletzt wurde die Feier im April 1945 abgesagt, als am Ende des Zweiten Weltkriegs Bomben auf Fürstenau fielen. Die für den 19. April 2020 geplante Kommunion findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

