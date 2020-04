Bippener können wieder Briefe und Pakete in ihrem Ort aufgeben CC-Editor öffnen

Bürgermeister Helmut Tolsdorf freut sich, das Iris Rosh (rechts) und Jutta Triphaus (nicht auf dem Bild) die Poststelle betreiben und damit eine Grundversorgung sichergestellt ist. Foto: Jürgen Schwietert

Bippen. Die Schließung von „Dütt un Datt“ am vergangenen Jahresende hatte zur Folge, dass auch die Poststelle in Bippen seitdem verweist war. Das hat sich nun geändert: Ab sofort können die Bippener ihre Postgeschäfte wie gewohnt am wieder eröffneten Schalter erledigen.