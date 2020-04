Fürstenau . Dank der die Innogy-Mitarbeiter-Initiative „Aktiv vor Ort“ hat die Spielvereinigung Fürstenau die Elektrohauptverteilung ihres Sportlerheims samt der Flutlichtversorgung erneuert. In den vergangenen zehn Jahren ist das Sportlerheim ausgebaut und mehrfach renoviert worden.

Westnetz-Mitarbeiter Marc Möller habe sich bei seinem Arbeitgeber für das Projekt der Spielvereinigung eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung. In ihrer Freizeit hätten die gelernten Elektriker Norbert Ortland von der Firma Haverkamp und Marc Möller an einem Wochenende gemeinsam die veraltete Elektrohauptabteilung auf den neuesten Stand gesetzt, wie der Verein mitteilte. Die Bedienung der Flutlichtanlage auf den zwei Plätzen sei dadurch extrem vereinfacht worden. Zudem wurde ein Blitz- und Überspannungsschutz für das Gebäude und mehrere Fehlerstromschutzschalter sowie Sicherungsautomaten für höchste Sicherheit neu montiert. Innogy übernehme im Rahmen der Mitarbeiter-Initiative „Aktiv vor Ort“ 2000 Euro Materialkosten, heißt es weiter.

„Wir danken Innogy und Marc Möller sehr herzlich für die Unterstützung“, so André Möller, Geschäftsführer der Spielvereinigung Fürstenau.

Westnetz ist der Netzbetreiber der RWE-Netz- und Ökostromtochter Innogy und eine 100-prozentige Tochter des Unternehmens.