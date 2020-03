Restrup. Wie an vielen anderen Orten auch sind die Veranstaltungen des Kulturvereins Lift in Restrup für die nächsten Wochen abgesagt. Auch die Compagnia Buffo hat die geplanten Auftritte ausgesetzt. Willi Lieverscheidt sieht das pragmatisch und versucht, die Situation sinnvoll zu nutzen.

