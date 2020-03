Fürstenau/Bippen/Berge. Der Haushalt der Samtgemeinde Fürstenau ist von zwei Dingen geprägt – einer hohen – zwingend notwendigen – Investitionsbereitschaft sowie einer damit einhergehenden Nettoneuverschuldung von rund drei Millionen Euro. Der Rat der Samtgemeinde hat das Zahlenwerk einstimmig verabschiedet. Das geschah in der Mensa der IGS, damit die Mitglieder des Gremiums den in Coronazeiten gebührenden Abstand zueinander einhalten konnten.

Quasi velit a praesentium omnis hic. Quae quas maxime eum at consequuntur deleniti est ex. Occaecati est quibusdam ipsum ducimus perspiciatis. Dignissimos quibusdam perspiciatis voluptas. Quia sunt esse at reprehenderit doloribus ut. Voluptas in sit quia.

Ea sed dicta ab cum nobis nobis omnis. Excepturi cumque iure quaerat quo asperiores. In facilis non aut temporibus voluptatum numquam. Itaque aut velit repellendus ut. Sit et impedit repellat. Ut itaque in minima.