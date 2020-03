Berge/Menslage/Nortrup. "Ihr bleibt zuhause, und wir versorgen Euch! Lebensmittel aus Eurer Region." So ist es auf einer Bild-Collage zu sehen, die derzeit im Netz die Runde macht. Familienmitglieder von zwölf landwirtschaftlichen Betrieben aus Berge, Menslage und Nortrup wollen damit zeigen, wie wichtig die Höfe vor Ort sind.

