Nun gibt es auch in Bippen einen Schuhbaum. Wer das Schuhwerk dort platziert hat, ist derzeit noch unbekannt. Foto: Liesel Hoevermann

Bippen. Der Baum zwischen Draisinenbahnhof und Raiffeisenmarkt in Bippen gibt Passanten derzeit Rätsel auf. In den Zweigen hängen in luftiger Höhe paarweise an Schnürsenkeln zusammengebundene Schuhe – braun, schwarz, himmelblau und rosa. "Schuhbäume" gibt es an vielen Orten der Welt, nun auch in Bippen.