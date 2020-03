Noch ist Klopapier in Argentinien keine Mangelware. Foto: Nicole Klostermann

Hollenstede/Buenos Aires. Die gebürtige Hollenstederin Nicole Klostermann lebt mit ihrer Familie in Argentinien und schreibt für eine argentinische Wochenzeitung. Regelmäßig berichtet sie für das Bersenbrücker Kreisblatt über ihren Alltag in Südamerika. In ihrer 19. E-Mail aus Argentinien beschreibt sie, wie das Land mit den Gefahren der Corona-Pandemie umgeht.