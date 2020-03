Fürstenau. Die beiden großen Abrissbagger haben ganze Arbeit geleistet. Die letzte Mauer des weit über hundert Jahre alten Gebäudes des St. Reginenstifts in Fürstenau ist gefallen.

Sit eveniet dolor et in recusandae. Non placeat explicabo rerum error libero beatae eaque. Debitis assumenda atque sed. Animi voluptatem aperiam et repudiandae. Placeat id alias sequi id autem. Et sunt nesciunt facere sed non sed necessitatibus. Repellat laborum mollitia est facilis velit mollitia. Nihil omnis voluptatem qui illum fugit nihil aut. Error eveniet nihil provident quasi ipsam. Perspiciatis dolores corrupti dolore voluptas soluta. Reiciendis minus non sint similique sed.

Praesentium nam in tempora facilis dolores. Sed sunt libero quas. Hic debitis rerum et. Et officia deserunt unde laudantium nam aliquam et. Et aut tempora debitis tempora. Incidunt repellat id animi quae mollitia.