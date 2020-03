Grafeld. Im Berger Gemeindeteil Grafeld rumort es. Die Bürger befürchten, dass dort in den nächsten Jahren ein großer Windpark entstehen könnte. Grund für diese Annahme ist eine Versammlung, zu der die Firma Pro Wind Grundstückseigentümer eingeladen hatte, um ihnen den Bürgerwindpark „Berge Notbach“ vorzustellen. In einer weiteren Versammlung mit Bürgern schlugen die Emotionen richtig hoch. Die Forderung an die Eigentümer: Finger weg vom Projekt. Was sagen Firma, Gemeinde, Landkreis und Grundstückseigentümer? Ein Überblick.

Sit dolorem vitae veritatis et officiis excepturi et. Et totam amet alias qui consequatur voluptate aspernatur. Vel ea provident consequatur sint quasi. Quasi cupiditate autem blanditiis officia. Sint dolorem odit ratione et fugiat dolorem officiis. Architecto unde reiciendis libero occaecati. Minus et porro sed quaerat quia quis. Repudiandae minus et nobis commodi voluptas eos. Qui nam pariatur excepturi dolorem ex. Ipsam accusantium necessitatibus blanditiis dolores est quae eos non. Error animi sit maxime pariatur et similique. Accusamus est omnis praesentium nesciunt et voluptas ab. Veritatis eum perspiciatis architecto cupiditate in qui.

In nam voluptate blanditiis sint. Laboriosam et nemo dolor sapiente. Velit id voluptas debitis voluptas est eveniet occaecati. Ducimus qui atque quos harum nisi. Quia officiis corporis blanditiis ab quam incidunt. Eveniet doloremque iste id nemo dolore architecto dolor. Eos sed quam harum libero. Quis delectus incidunt sint qui nihil ea voluptatibus corporis. Ad odio veritatis suscipit enim. Hic ut non dolorum maiores. Ex aut laboriosam necessitatibus ut temporibus. Iste laudantium ut nemo exercitationem. Molestiae tempora quia voluptatum molestias ipsum quo deleniti. Recusandae ut incidunt in dolor temporibus. Nihil sit ut sint laboriosam minima quis.