Altkreis Bersenbrück. Mit 90 000 Euro hat die Stiftung Lauter, die Stiftung für Kinder, Jugendliche und Familien, Projekte im Nordkreis gefördert. Das teilte jetzt der CDU-Kreistagsabgeordnete Frederik Gohmann aus Fürstenau mit, der Mitglied des Kuratoriums der Stiftung ist.

