Ehrenobermeister der Schuhmacher-Innung, Träger des Bundesverdienstkreuzes und der „Goldenen Ehrennadel mit Eichenkranz und zwei Brillanten“: Paul Hacker. Foto: Georg Geers

Fürstenau. Paul Hacker ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Bis zuletzt verfolgte der Träger des Bundesverdienstkreuzes und Ehrenobermeister der Schuhmacher-Innung Osnabrück-Emsland die Entwicklung seines Schuhfachgeschäfts an der Großen Straße in Fürstenau und nahm Anteil am gesellschaftlichen Leben.