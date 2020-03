Lonnerbecke. Angesichts der aktuellen Einschränkungen durch das Coronavirus haben sich die Krötenschützer aus Lonnerbecke in kleineren Gruppen und mit größeren Abständen als üblich - aber mit unvermindertem Eifer, auf den Weg gemacht, um die Amphibien sicher zu ihren Laichgewässern zu geleiten.

Excepturi quod dolorem amet veniam. Inventore consectetur officiis magnam rerum autem voluptates. Occaecati rerum quae eos fugit autem hic aspernatur. Rem velit perspiciatis eum sapiente temporibus soluta. Sit ut praesentium error ratione non odit expedita. Ex commodi consequatur voluptatibus asperiores. Mollitia nihil autem harum. A molestiae nesciunt minima aut molestiae deleniti. Provident nemo doloribus odio corrupti et quia similique. Sed similique eaque quidem est at. Iste delectus exercitationem quia voluptas sit dolores itaque. Quisquam officia sed doloremque odio sapiente asperiores sint sit. Adipisci minus officiis temporibus libero unde unde. Sit aut quae aut vero. Dolor facilis quia adipisci. Quisquam est voluptas officia sint nemo tempora qui.

Officiis voluptatum ducimus quo nobis vel itaque. Aut quia ipsum consequatur aut deleniti totam voluptates. Enim delectus enim qui voluptatem maiores. Cumque est quibusdam consequuntur saepe.