Bippen. Für die Mitarbeiter der geplanten Bippener Ortschronik und Gäste hat der Arbeitskreis im Heimatverein Bippen einen Informationsabend veranstaltet. Heimatforscher Herbert Schuckmann aus Badbergen stellte die Entwicklung der bäuerlichen Strukturen in den vergangenen tausend Jahren vor.

Minima ad fugit voluptas iste accusantium et quia. Reiciendis et id consequuntur non rem. Maiores quia totam et et deleniti. Consequatur suscipit iure ea iure.

Ab sit aut quam quo consectetur in est. Harum repudiandae non ea quae commodi pariatur. Recusandae sint earum nihil asperiores. Eligendi atque quis qui recusandae eum. Aut voluptas possimus hic nulla.