Berge. Im Sportlerheim des Turn- und Sportvereins (TuS) Berge am Buchbach ist jetzt ein Defibrillator installiert worden. Das Gerät kann auch zu sportlichen Veranstaltungen mitgenommen werden.

