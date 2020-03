Bippen. Der Sozialverband von Deutschland (SoVD), Ortsverband Bippen, hat sich mit dem Thema „Kleine Alltagshilfen“ beschäftigt. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Angelika Lenz stellten die Ehrenamtskoordinatorinnen Gerda Brüwer-Thole und Ellen Hoffmann das Team und ihre Aufgaben vor.

