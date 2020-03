Fürstenau. Der ein oder andere Fürstenauer dürfte es bemerkt haben: In der Großen Straße bleibt es seit einigen Tagen trotz Sonnenuntergang irgendwie heller als sonst. Der Hintergrund für dieses erfreuliche Phänomen: Eine Gruppe ambitionierter Frauen hat damit begonnen, die Kuppeln der Straßenlaternen gründlich zu reinigen.

