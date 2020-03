Fürstenau. Wegen des Coronavirus' hat die Firma Kruse Agrartechnik in Fürstenau ihren für den 29. März 2020 geplanten Tag der offenen Tür mit Werkstatteinweihung und Geburtstagsfeier abgesagt. Zahlreiche Aussteller hatten sich bereits angemeldet. Die Veranstaltung soll nun in den Herbst verlegt werden.

