Grafeld. Wechsel im Vorstand des Fördervereins der Grundschule Grafeld: Der Vorsitzender Ralf Stolte gibt sein Amt ab und scheidet aus dem Vorstand aus. Ebenfalls nicht mehr im Team: Tobias Mehmann. Für die beiden rücken Stefan Schulte und Christian Junghans nach. Den Vorsitz übernimmt nun Vorstandskollegin Susanne Triphaus.

