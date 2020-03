Zweites Fürstenauer Frauenforum findet am 25. März 2020 statt CC-Editor öffnen

Im Einsatz: Bürgermeisterin Manuela Nestroy lädt zum zweiten Frauenforum in Füstenau ein – und hat mit ihren Mitstreiterinnen ein volles Programm vorbereitet. Foto: Liesel Hoevermann

Fürstenau. Rund 100 Frauen haben sich im vergangenen November am ersten Frauenforum in Fürstenau beteiligt. Am 25. März 2020 lädt Bürgermeisterin Manuela Nestroy nun erneut zu einer bunten Mischung aus Vorträgen, Workshops und Austausch ein – und hofft, dass auch dieses zweite Frauenforum auf viel positive Resonanz stößt.