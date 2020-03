Fürstenau. Die FDP Fürstenau hat einen Generationenwechsel vollzogen: Bei der Mitgliederversammlung im Hotel am Markt wählten die Mitglieder einstimmig Stephan-Heinrich Flohr zum neuen Vorsitzenden. Er folgt auf Hartmuth Münch, der, wie angekündigt, sein Amt nach zehn Jahren zur Verfügung stellte.

Stephan-Heinrich Flohr – Jahrgang 1971 – ist Oberstufenleiter an der IGS in Fürstenau und dort maßgeblich verantwortlich für den Schulreitsport. Hartmuth Münch übergab ihm einen Kirschbaum als Symbol für Wachstum und Blüte. Stephan-Heinrich Flohr wiederum fand anerkennende Worte für den scheidenden Vorsitzenden und übergab ebenfalls Präsente.



Als Wahlleiter hatte der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der FDP, Matthias Seestern-Pauly aus Bad Iburg, fungiert. Er hatte zuvor von seiner Abgeordnetentätigkeit im Bundestag berichtet. Er beklagte insbesondere eine fehlende und nicht erkennbare Konzeption besonders in den wichtigen Aufgaben der beruflichen Bildung und dem Ausbau des Netzes, wie es in einer Mitteilung der FDP heißt.

Standortfragen

Aus dem Samtgemeinderat wiederum berichtete Ratsmitglied Jan-Uwe Hacker. Er ging insbesondere auf den geplanten Bau einer neuen Turnhalle an der Bürgerschützenstraße neben der Grundschule. Bei diesem Punkt hat das Ratsmitglied Hacker eine gegenteilige Position zu seiner CDU-FDP-Gruppe im Samtgemeinderat. Aus praktischen Überlegungen müsse seiner Auffassung nach die Turnhalle an oder neben die bestehende Sporthalle der IGS gebaut werden. Dafür sprächen Kostenersparnis und die Möglichkeit der Doppelnutzung der vorhandenen Einrichtungen. Beide Grundschulen könnten die Turnhalle nutzen, so würde die Sportförderung für rund 400 Kinder in der Turnhalle geschaffen, hieß es. Überdies wäre durch den Anbau der Erhalt des Bolzplatzes gewährleistet.

Die Bedenken des Samtgemeindebürgermeisters Benno Trütken, dass es für diesen Vorschlag keine Fördermittel gebe, halte Jan-Uwe Hacker für nicht begründet, da in den Förderrichtlinien sehr wohl Ausnahmen auch für einen „Anbau“ vorgesehen seien.

Für seine Auffassung habe Jan-Uwe Hacker aus der Versammlung heraus ausschließlich Zustimmung erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter.