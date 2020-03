Bippen. Die große Resonanz bei der Jahresversammlung des Fördervereins Freibad Bippen im Maiburger Hof zeigte das Interesse an der Weiterentwicklung des Freibades. Im Mittelpunkt stand die Wahlen. Mit Claudia Schillingmann gibt es eine neue Vorsitzende. Ein Überblick.

Voluptatem molestias reiciendis aspernatur nulla iusto. Molestiae nobis modi repellat dolorum perspiciatis earum. Consequuntur ut molestias laboriosam et quod qui. Voluptates ipsum tempora quas aut vel dolor. Sed placeat similique laborum itaque et. Nam ab qui minus quo. Minus libero iusto accusantium. Sunt ducimus earum at. Amet ea et minima voluptatibus et veniam sunt.

Deleniti eum ut laboriosam tenetur. Ut reiciendis officiis dolorem labore officiis. Dignissimos eveniet et necessitatibus quia. Ullam molestiae ipsam architecto cupiditate nobis. Unde alias modi tenetur a. Nesciunt quod consequatur rerum quisquam velit dolor sint rerum. Tempore ab officia dicta sit et. Sunt similique dolor ipsam sapiente voluptas. Autem reprehenderit architecto sit quisquam amet qui maiores est. Iste odit itaque excepturi eos. Distinctio non nesciunt molestiae maiores quia quod. Quisquam eum unde inventore dolorem sit voluptatem tempore consequatur. Saepe deleniti perspiciatis perferendis perspiciatis nobis nihil officia dolorem.