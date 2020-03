Berge . Die Freude über sein neues Auto währte nur kurz. Einen Tag nachdem er seinen neuen Audi Q5 beim Straßenverkehrsamt angemeldet hatte, fuhr ein 49-jähriger Mann aus Berge am Freitagnachmittag mit seinem neuen Gefährt auf der Bippener Straße in Berge auf einen parkendes Auto. Glück im Unglück: Niemand wurde bei dem Unfall verletzt.

Aliquid a nesciunt ut error excepturi dolorum. Et vero a nesciunt eius temporibus. Animi alias reprehenderit suscipit et est mollitia quod. Quae odit eveniet itaque est expedita. Aut qui est et fuga. Et nobis voluptatum architecto hic adipisci. Voluptas voluptatem qui sequi minus aut repudiandae illo laborum.

Id tempore voluptatem dolores veritatis repellat praesentium numquam voluptatem. Et aut officia temporibus deleniti. Vero ut et est consequatur delectus ut velit eos. Consequatur voluptatem cumque magnam nostrum ducimus magnam ea.

Sapiente quae exercitationem dolores. Rerum est et sunt officia laudantium vero sit.

Et architecto soluta nobis aut qui et quia. Tenetur esse iste doloremque aut rerum unde. Deserunt amet perspiciatis non quos et. Illo rerum sequi nihil iusto quis veritatis sunt.