Scheckübergabe: Bernd Bücker, Thomas Wagener, Bettina Klausing, Kristina Heidemann, Frederik Gohmann und Benno Trütken vor der eingerüsteten 1912 Schule. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Das Jugend- und Kulturzentrum der 1912-Schule in Fürstenau wird zur Zeit von Grund auf saniert. Doch auch in der Jugendarbeit tut sich etwas: Am 7. April startet das Pari-Projekt zur aufsuchenden Jugendarbeit (präventiv, aufsuchend, richtungsweisend, individuell), das von der Lauter-Stiftung finanziell unterstützt wird.