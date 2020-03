Die Geschicke im Stadtjugendring bestimmen und bestimmten Schriftführer Ali Nadery, der scheidende Vorsitzende Stefan Bartling, die neue Vorsitzende Kristina Heidemann und Kassenwart Michael Fischöder. Foto: Erika Schwietert

Fürstenau. Der Stadtjugendring Fürstenau hat mit Kristina Heidemann eine neue Vorsitzende. Sie trat jetzt die Nachfolge von Stefan Bartling an. Die hauptamtliche Jugendpflegerin in der Samtgemeinde will ihre weitere Aufgabe mit viel Engagement anpacken. Momentan gehören dem Ring 22 Jugendarbeit leistende Vereine und Organisation an.