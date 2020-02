Settrup. Das Thema „Alte Schule Settrup“ griff die Gesprächsrunde des Heimatvereins Settrup jetzt auf. Ursula Niemann informierte die Gäste darüber, dass Pastor Schröder über diese Schule bereits 1957 einen Bericht geschrieben habe. Aus seinen Aufzeichnungen gehe hervor, dass bereits 1623 die erste Schule in Settrup gebaut worden sei. Sie stand zwischen dem Hof Schrage und der jetzigen Schule.

Perferendis aut et repellat facere rem. Doloribus facilis suscipit voluptatum et. Est consequatur accusamus est eos inventore recusandae laborum. Ea ut est sit est amet iusto. Similique et amet repudiandae qui reprehenderit. Quasi voluptate quas atque aliquam unde vel. Sit quasi velit mollitia. Sed ut necessitatibus sunt ipsam eum. Omnis quidem quia quibusdam dolores velit.